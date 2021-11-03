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В России     03.11.2021 09:28

Сократить срок действия COVID-сертификата предложили в Минздраве

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Теги:  COVID  сертификат  Минздрав  антитела  штамм 

3.11.2021г. Mossovetinfo.ru - Cократить срок действия COVID-сертификатов c года до полугода предложили в Минздраве. Это предложил главный внештатный инфекционист ведомства Сергей Токарев, сообщает ТАСС.

- Сертификат все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена, - сказал эксперт.

Справка ИА МОССОВЕТ:
После 8 ноября документом, подтверждающим факт вакцинации, будет только унифицированный сертификат или QR-код с него. Новая единая форма прививочного сертификата разработана Минздравом (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 октября 2021 г. № 1006н) и вступит в действие с 8 ноября. Сертификат по новой форме граждане смогут получить на русском и английском языках в бумажном или электронном виде в течение трех дней после прививки или болезни.

Для получения сертификата на Госуслугах важно предоставить СНИЛС в пункте вакцинации. Сведения о вас внесут в регистр вакцинированных. После полной вакцинации электронный сертификат появится на портале, в приложении «Госуслуги и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». Сертификат содержит отметки о датах вакцинации, названии и серии вакцины, а также QR-код для проверки. Этот документ подтверждает, что вы прошли вакцинацию от COVID-19.

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Теги: 
COVID  сертификат  Минздрав  антитела  штамм 

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