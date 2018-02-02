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В России
05.02.2018, 11:21
Сотрудники ФСБ в Дагестане допрашивают врио премьера и его замов
5 февраля. Mossovetinfo.ru – Врио председателя правительства Дагестана и два его заместителя находятся в управлении ФСБ на допросе по подозрению в превышении полномочий по делу о земельных махинация, ...
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В России
04.02.2018, 13:33
В Московской области из-за непогоды без света остались 5,2 тыс. человек.
4 февраля. Mossovetinfo.ru - В Московской области без света остались 5,2 тыс. человек, а всего из-за непогоды происходят аварийные отключения энергоснабжения в четырех областях Центральной России. Без...
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В России
02.02.2018, 13:58
Определена двадцатка лучших проектов стандартного жилья в России
2 февраля. Mossovetinfo.ru – 1 февраля стали известны имена 20 финалистов Открытого международного конкурса архитектурных концепций стандартного жилья и жилой застройки в России. Организаторами конкур...