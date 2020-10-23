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В России     23.10.2020 11:55

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Росбизнесбанка»

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России приказом от 23 октября отозвал лицензию у московского банка «Росбизнесбанк», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

По данным на 1 октября 2020 года, «Росбизнесбанк» занимал 338-е место в банковской системе РФ.

«Росбизнесбанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.


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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

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