23 октября. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России приказом от 23 октября отозвал лицензию у московского банка «Росбизнесбанк», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
По данным на 1 октября 2020 года, «Росбизнесбанк» занимал 338-е место в банковской системе РФ.
«Росбизнесбанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.
11:55 В России ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Росбизнесбанка»
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