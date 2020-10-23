23 октября. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России приказом от 23 октября отозвал лицензию у московского банка «Росбизнесбанк», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



По данным на 1 октября 2020 года, «Росбизнесбанк» занимал 338-е место в банковской системе РФ.



«Росбизнесбанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.