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В России     18.06.2025 09:37

В мае на 60% сократилось количество и объем выдач ипотеки - ОКБ

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Теги:  ипотека  жилье  кредитование  Объединенное Кредитное Бюро  ОКБ  количество  объем 

18 июня — Mossovetinfo.ru — Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги ипотечного кредитования в мае 2025 года. За месяц банки выдали 52,54 тыс. ипотечных кредитов] на 231,25 млрд руб. В годовом отношении количество и объем выдач сократились на 60%. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщило ОКБ в представленном пресс-релизе.

Сообщается, что:
- в мае 2024 года было выдано 132,41 тыс. ипотечных кредитов на 584,61 млрд руб.;
- средний размер ипотечного кредита за год практически не изменился: в мае 2024 г. он составлял 4,42 млн руб., в мае 2025 г. – 4,40 млн руб.;
- средний срок ипотечного кредитования за год стал дольше на 4 мес.: увеличение с 260 мес. (21 год 8 мес.) в мае 2024 г. до 264 мес. (22 года) в мае 2025 года.

По сравнению с результатами апреля количество и объем выдач жилищных кредитов в мае сократились на 20%.
Всего за 5 месяцев 2025 года было выдано 253,74 тыс. кредитов на жилье на 1,12 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 50%, объем – на 48%. С января по май 2024 г. банки выдали 509,45 тыс. ипотечных кредитов на 2,14 трлн руб.

В мае новое жилье заняло 43% от общего количества и 56% от общего объема ипотечных кредитов. Средний размер кредита на покупку квартиры в новостройке составил 5,69 млн руб., средний срок кредитования – 317 мес. (26 лет 5 мес.).

Средний размер ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке составил в мае 3,38 млн руб, средний срок – 243 мес. (20 лет 3 мес.).

В ТОП-5 регионов по объему ипотечного кредитования в мае вошли: Москва – 4,48 тыс. кредитов на 31,66 млрд руб. (по сравнению с апрелем кол-во и объем -24%), Московская обл. – 3,31 тыс. кредитов на 19,95 млрд руб. (кол-во -24%, объем -22%), Санкт-Петербург – 2,45 тыс. кредитов на 14,23 млрд руб. (кол-во -24%, объем -21%), Татарстан – 1,75 тыс. кредитов на 8,05 млрд руб. (количество -17%, объем -14%) и Краснодарский край – 1,77 тыс. кредитов на 7,98 млрд руб. (кол-во -26%, объем -27%).

Доля сделок с жилой недвижимостью без использования ипотеки на "Домклик" выросла практически до 50% по итогам января - мая 2025 года. Об этом накануне сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Также накануне в аналитических материалах Дом.РФ отмечено, что объем продаж первичного жилья в России в январе-мае 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% – до 9 миллионов квадратных метров.

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Теги: 
ипотека  жилье  кредитование  Объединенное Кредитное Бюро  ОКБ  количество  объем 

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