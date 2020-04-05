5 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 658 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных случая, выздоровели 355 человек.
В Москве за прошедшие сутки выявлено 536 новых случаев заражения. Всего в городе подтверждено 3893 случая заражения.
16:10 Город (Москва и область) В Москве выдано более 21 тысячи постановлений о карантине - Роспотребнадзор
15:38 Город (Москва и область) В Москве зарезервировали около 20 тысяч коек для пациентов с коронавирусом
14:29 В России С 6 апреля РЖД временно отменяет поезда до Калининграда
13:40 Город (Москва и область) В Подмосковье зафиксировано уже 305 случаев заболевания коронавирусом
13:31 В России В России подтверждено уже более 5000 случаев заражения коронавирусом
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений