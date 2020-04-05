5 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 658 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных случая, выздоровели 355 человек.



В Москве за прошедшие сутки выявлено 536 новых случаев заражения. Всего в городе подтверждено 3893 случая заражения.