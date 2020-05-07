7 мая. Mossovetinfo.ru – В России проведено уже более 4,8 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
За прошедшие сутки в России было проведено 169 тысяч тестов.
Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России находится 231 тысяча человек.
На 6 мая в России было зафиксировано 165 929 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 21 327 человек. Умерло 1 537 человек.
08:58 В России В России проведено более 4,8 миллиона тестов на коронавирус
08:35 В мире В Белоруссии лишили аккредитации съемочную группу «Первого канала»
18:22 Общество Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой - СМИ
17:04 Город (Москва и область) Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая - Собянин
16:56 Город (Москва и область) Собянин признал преждевременным открытие в Москве предприятий сферы услуг
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены