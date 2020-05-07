7 мая. Mossovetinfo.ru – В России проведено уже более 4,8 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



За прошедшие сутки в России было проведено 169 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России находится 231 тысяча человек.



На 6 мая в России было зафиксировано 165 929 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 21 327 человек. Умерло 1 537 человек.