Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     07.05.2020 08:58

В России проведено более 4,8 миллиона тестов на коронавирус

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  тестирование 

7 мая. Mossovetinfo.ru – В России проведено уже более 4,8 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки в России было проведено 169 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России находится 231 тысяча человек.

На 6 мая в России было зафиксировано 165 929 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 21 327 человек. Умерло 1 537 человек.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  тестирование 

Возврат к списку

Лента новостей

08:58 В России В России проведено более 4,8 миллиона тестов на коронавирус

08:35 В мире В Белоруссии лишили аккредитации съемочную группу «Первого канала»

18:22 Общество Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой - СМИ

17:04 Город (Москва и область) Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая - Собянин

16:56 Город (Москва и область) Собянин признал преждевременным открытие в Москве предприятий сферы услуг

Актуальные материалы

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru