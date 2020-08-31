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В России     31.08.2020 15:18

Вакцинация от коронавируса начнется в России в ноябре

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Теги:  коронавирус  вакцина  вакцинация 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Вакцинация от коронавируса начнется в России в ноябре, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в ходе общения с медицинскими работниками Иркутской области.

По словам Мурашко, первые большие поставки вакцины начнутся уже в сентябре. В настоящее время продолжаются пострегистрационные наблюдения первой российской вакцины от коронавируса, в них уже задействовано 2,5 тысячи человек, а всего в испытаниях примут участие 40 тысяч человек.

«На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции», - приводят слова Мурашко «Известия».

Президент России Владимир Путин 11 августа заявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и специалистами Минобороны.

Кроме того, в сентябре планируется завершить клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса, которая разработана научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Вначале вакцина будет предоставлена медикам и людям из групп риска, а затем поступит в гражданский оборот.


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Теги: 
коронавирус  вакцина  вакцинация 

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