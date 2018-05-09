11 мая. Mossovetinfo.ru – Цифровые двойники Льва Яшина появятся возле стадионов чемпионата мира по футболу в 11 российских городах.



Поймать цифровые копии можно будет при помощи городского приложения Histars. Увидеть виртуальные копии Яшина можно будет в дни проведения турнира - с 14 июня по 15 июля.



В Москве сделать фотографию с виртуальной копией можно будет на площадке фестиваля болельщиков на Воробьевых горах, на улицах и в крупных парках.



Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Москве матчи примут «Лужники» и стадион «Спартака». Фан-зона в столице будет организована на территории Воробьевых гор.