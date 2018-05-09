Другие материалы
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В России
11.05.2018, 09:20
Виртуальные двойники Льва Яшина появятся в городах ЧМ-2018
11 мая. Mossovetinfo.ru – Цифровые двойники Льва Яшина появятся возле стадионов чемпионата мира по футболу в 11 российских городах. Поймать цифровые копии можно будет при помощи городского пр...
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В России
09.05.2018, 21:20
В России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 10 млн человек, в Москве - более миллиона
9 мая. Mossovetinfo.ru – В шествии «Бессмертного полка» в Москве 9 мая приняли участие более миллиона человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городе Москве. В полиции отмет...
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В России
09.05.2018, 10:39
Путин: подвиг советского народа в ВОВ пытаются перечеркнуть, Россия этого не позволит
9 мая. Mossovetinfo.ru – Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне пытаются перечеркнуть, Россия не позволит этого сделать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на ...