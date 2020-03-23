23 марта. Mossovetinfo.ru – Всероссийская диспансеризация временно приостановлена из-за распространения коронавируса, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно постановлению, региональные власти должны обеспечить приостановление профилактических медосмотров. Федеральный фонд ОМС, региональные отделенияОМС, а также Росздавнадзор и страховые медорганизации должны обеспечить информирование населения о приостановке профилактических медосмотров.
Ранее в Москве в городских поликлиниках была временно отменена плановая диспансеризации населения и профилактические медицинские осмотры.
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