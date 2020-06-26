26 июня. Mossovetinfo.ru – Минздрав предложил вновь отложить введение в силу новых правил медицинского освидетельствования водителей, проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Согласно проекту приказа, новые правила освидетельствования водителей вступят в силу с 1 января 2021 года. Приказ должен вступить в силу 30 июня



Новые правила медицинского освидетельствования водителей должны были вступить в силу с 22 ноября 2019 года. Согласно приказу Минздрава, при получении медицинской справки для получения или обновления водительских прав, водители должны были сдавать анализы на употребление наркотиков, психотропных веществ и регулярное определение алкоголя. При этом брать такие анализы могли только специализированные наркодиспансеры.



Приказ Минздрава вызвал острую реакцию автомобилистов. В связи с проведением новых исследований стоимость справки могла вырасти до десяти раз, а в наркологических диспансерах в регионах выстроились огромные очереди.



Новые правила медосмотра раскритиковал и президент страны Владимир Путин, который заявил, что производить подобные нововведения «необходимо с умом, поэтапно».



В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил медосмотра водителей до 1 июля 2020 года. Кроме того, было принято решение, что сдавать анализы на употребление наркотиков должны только те водители, у которых врач-нарколог выявит признаки злоупотребления.