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В России     26.06.2020 09:56

Введение новых правил медицинского освидетельствования водителей вновь отложено

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Теги:  Минздрав  водители  медосмотр 

26 июня. Mossovetinfo.ru – Минздрав предложил вновь отложить введение в силу новых правил медицинского освидетельствования водителей, проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту приказа, новые правила освидетельствования водителей вступят в силу с 1 января 2021 года. Приказ должен вступить в силу 30 июня

Новые правила медицинского освидетельствования водителей должны были вступить в силу с 22 ноября 2019 года. Согласно приказу Минздрава, при получении медицинской справки для получения или обновления водительских прав, водители должны были сдавать анализы на употребление наркотиков, психотропных веществ и регулярное определение алкоголя. При этом брать такие анализы могли только специализированные наркодиспансеры.

Приказ Минздрава вызвал острую реакцию автомобилистов. В связи с проведением новых исследований стоимость справки могла вырасти до десяти раз, а в наркологических диспансерах в регионах выстроились огромные очереди.

Новые правила медосмотра раскритиковал и президент страны Владимир Путин, который заявил, что производить подобные нововведения «необходимо с умом, поэтапно».

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил медосмотра водителей до 1 июля 2020 года. Кроме того, было принято решение, что сдавать анализы на употребление наркотиков должны только те водители, у которых врач-нарколог выявит признаки злоупотребления.


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Теги: 
Минздрав  водители  медосмотр 

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