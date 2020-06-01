1 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 9 035 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Всего по стране за все время выявлено 414 878 случаев во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 234 146 человек.
За сутки вылечились 3 994 человека, всего вылечились 175 877 человек. За сутки умерло 162 человека. За весь период скончались 4 855 человек.
В России проведено уже более 10,9 миллиона тестов на коронавирус, за последние сутки проведено 279 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находится 304 тысячи человек.
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