24 сентября. Mossovetinfo.ru – Зарплаты работников бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября будут проиндексированы на 4,3%, сообщает «Российская газета».



Изменения коснутся работников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, в том числе нянечек в детских садах, специалистов отдела кадров, юристов, бухгалтеров и других.



Деньги на индексацию предусмотрены в бюджете. Кроме того, в начале 2019 года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила рекомендации по индексации зарплат бюджетников в регионы. Соответственно, средства на повышение зарплат бюджетников должны были также заложить региональные и муниципальные власти.



Кроме того, в сентябре 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 октября 2020 года зарплаты бюджетников, не попавших под действие майских указов, будут дополнительно проиндексированы на 3,8%.