24 сентября. Mossovetinfo.ru – Зарплаты работников бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября будут проиндексированы на 4,3%, сообщает «Российская газета».
Изменения коснутся работников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, в том числе нянечек в детских садах, специалистов отдела кадров, юристов, бухгалтеров и других.
Деньги на индексацию предусмотрены в бюджете. Кроме того, в начале 2019 года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила рекомендации по индексации зарплат бюджетников в регионы. Соответственно, средства на повышение зарплат бюджетников должны были также заложить региональные и муниципальные власти.
Кроме того, в сентябре 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 октября 2020 года зарплаты бюджетников, не попавших под действие майских указов, будут дополнительно проиндексированы на 3,8%.
11:55 Общество Треть россиян летний отпуск провели дома - опрос
10:58 В России Зарплаты бюджетников в России вырастут с 1 октября
10:47 В России В России разрабатывают идентификацию сотовых абонентов по лицу и голосу
10:21 Город (Москва и область) МОЭК к утру 24 сентября обеспечила подачу тепла в 45% жилых домов Москвы
09:54 В России Названы самые популярные алкогольные напитки в России
21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019
21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах
19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы
18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва