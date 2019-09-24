Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     24.09.2019 10:58

Зарплаты бюджетников в России вырастут с 1 октября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  зарплаты  бюджетники  индексация 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Зарплаты работников бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября будут проиндексированы на 4,3%, сообщает «Российская газета».

Изменения коснутся работников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, в том числе нянечек в детских садах, специалистов отдела кадров, юристов, бухгалтеров и других.

Деньги на индексацию предусмотрены в бюджете. Кроме того, в начале 2019 года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила рекомендации по индексации зарплат бюджетников в регионы. Соответственно, средства на повышение зарплат бюджетников должны были также заложить региональные и муниципальные власти.

Кроме того, в сентябре 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 октября 2020 года зарплаты бюджетников, не попавших под действие майских указов, будут дополнительно проиндексированы на 3,8%.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
зарплаты  бюджетники  индексация 

Возврат к списку

Лента новостей

11:55 Общество Треть россиян летний отпуск провели дома - опрос

10:58 В России Зарплаты бюджетников в России вырастут с 1 октября

10:47 В России В России разрабатывают идентификацию сотовых абонентов по лицу и голосу

10:21 Город (Москва и область) МОЭК к утру 24 сентября обеспечила подачу тепла в 45% жилых домов Москвы

09:54 В России Названы самые популярные алкогольные напитки в России

Актуальные материалы

21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019

21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах

19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы

18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru