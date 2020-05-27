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Власть     27.05.2020 18:43

24 июня могут объявить в России выходным днем - Кремль

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Теги:  Парад Победы  Дмитрий Песков  выходные 

27 мая. Mossovetinfo.ru – Среду, 24 июня, когда планируется провести Парад Победы, могут объявить нерабочим днем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет (объявлен выходным)», - заявил Песков.

В середине апреля президент России Владимир Путин отложил проведение праздничных мероприятий, связанных с Днем Победы, в связи с распространением коронавируса.

Во вторник, 26 мая Путин поручил министру обороны страны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению 24 июня Парада Победы, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне.


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Теги: 
Парад Победы  Дмитрий Песков  выходные 

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