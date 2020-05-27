27 мая. Mossovetinfo.ru – Среду, 24 июня, когда планируется провести Парад Победы, могут объявить нерабочим днем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет (объявлен выходным)», - заявил Песков.
В середине апреля президент России Владимир Путин отложил проведение праздничных мероприятий, связанных с Днем Победы, в связи с распространением коронавируса.
Во вторник, 26 мая Путин поручил министру обороны страны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению 24 июня Парада Победы, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
18:43 Власть 24 июня могут объявить в России выходным днем - Кремль
16:33 Город (Москва и область) Власти Москвы намерены с 1 июня разрешить непродовольственную торговлю
15:58 Город (Москва и область) В Москве с 1 июня разрешат прогулки
15:07 В России Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
14:18 Происшествия ФСБ пресекла нелегальный оборот оружия в 9 регионах России
09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»
14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт
18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая
13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции
12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление
19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска
17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая
14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня
08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая
15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы
23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами
20:45 В мире Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35
18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится