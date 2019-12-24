24 декабря. Mossovetinfo.ru – Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря официальным выходным днем и предположила, что это может произойти уже в 2020 году.



«Конечно, все хотят 31 декабря выходной. Как правило, это уже полурабочий день: корпоративы, поздравления, шампанское. Никто реально так не работает. Я за то, чтобы 31 декабря был выходным», - заявила Матвиенко на пресс-конференции.



Матвиенко отметила, что ряд бизнес-структур и некоторые регионы приняли решение сделать 31 декабря выходным уже в этом году. Законодатели не успели официально сделать 31 декабря выходным в этом году, однако в следующем году такое решение может быть принято.



При этом глава Совета Федерации подчеркнула, что общее количество выходных дней должно остаться таким же, как есть, поэтому необходимо в какие-то другие праздники сократить один выходной, чтобы сделать выходным 31 декабря.