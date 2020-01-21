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Власть     21.01.2020 21:06

Андрей Бочкарев возглавил стройкомплекс Москвы

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Теги:  Андрей Бочкарев  Бочкарев  правительство Москвы  указы  Сергей Собянин  Собянин 


21 января. Mossovetinfo.ru – Андрей Бочкарев назначен заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Этим же документом Бочкарев освобожден от должности руководителя департамента строительства.

Бочкарев сменил в должности заммэра Москвв по вопросам строительства Марата Хуснуллина, которого президент России Владимир Путин назначил заместителем председателя правительства РФ.

Руководителем департамента строительства города Москвы назначен Рафик Загрутдинов. Ранее он был первым заместителем главы департамента.


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Теги: 
Андрей Бочкарев  Бочкарев  правительство Москвы  указы  Сергей Собянин  Собянин 

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