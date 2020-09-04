4 сентября. Mossovetinfo.ru – Белорусская сторона передала ФСБ данные о фальсификации данных об отравлении Алексея Навального, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь также подтвердил, что ФСБ доложит о содержании полученных документов президенту России Владимиру Путину.
«Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документов. Безусловно», - приводит слова Пескова РИА Новости.
При этом, пресс-секретарь российского президента заявил, что затрудняется что-то сказать по содержанию полученных документов.
20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии. 21 августа омские врачи разрешили транспортировать Навального в Германию. Он был доставлен в клинику «Шарите». Навальный находится в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ.
2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт со ссылкой на специалистов лаборатории Бундесвера заявил, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».
Однако, на следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что военная разведка Белоруссии перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что заявление об отравлении Алексея Навального – фальсификация. Лукашенко пообещал передать российской стороне расшифровку разговора.
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