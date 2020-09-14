14 сентября. Mossovetinfo.ru - Белорусский народ должен самостоятельно, без вмешательства извне разобраться со сложившейся в стране внутриполитической ситуацией, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые проходят в Сочи.



«Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», - заявил президент России.



В ответ, президент Белоруссии рассказал о проходящих в стране протестных акциях и отметил, что в будни страна живет обычной жизнью. Также Лукашенко рассказал, что в выходные дни власти специально освобождают часть Минска для протестующих, но при этом заявил, что есть определенные красные линии, которые «никто не имеет права переходить». В тоже время белорусский президент подчеркнул, что «пока эти красные линии никто не нарушал».



Массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. По данным белорусского ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.



Однако штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской не признал результаты выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.



Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. В результате были задержаны тысячи человек, два человека погибли.



Позднее к протестам присоединились рабочие ряда белорусских предприятий, объявившие забастовки. Акции протеста продолжаются по всей стране и в настоящее время.



19 августа был создан Координационный совет белорусской оппозиции, который потребовал от белорусских властей начать переговоры с протестующими и провести новые президентские выборы. В ответ генеральная прокуратура Белоруссии завела уголовное дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности».



Незадолго до выборов в Белоруссии были задержаны более3 0 россиян, которых белорусские власти назвали сотрудниками российской частной военной компании. Было возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Однако 14 августа 32 задержанных россиянина вернулись на родину. Позднее президент России Владимир Путин назвал задержание россиян в Минске акцией украинских и американских спецслужб.



Россия признала результаты президентских выборов в Белоруссии, кроме того, президент Путин в конце августа сообщил, что что по просьбе Лукашенко в России создан кадровый резерв из сотрудников правоохранительных органов. При этом, по словам Путина, существует договоренность о том, что этот резерв «не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля».