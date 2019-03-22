22 марта. Mossovetinfo.ru – Глава холдинга Росгеология Роман Панов отправлен в отставку по распоряжению правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минэкономразвития Оксану Тарасенко.



По словам Тарасенко, в Росимущество поступила директива правительства об увольнении Панова, после чего в соответствии с законом Росимущество выпустило соответствующее распоряжение.



Временно исполняющим обязанности главы холдинга Росгеология назначен первым заместитель главы холдинга, руководитель производственного блока Сергей Сучков.



В январе Росгеология стала эпицентром скандала с бывшим первым заместителем холдинга Русланом Горрингом, после того как в интернете распространился ролик, на котором Горринг общается с пользователями онлайн-игры, используя угрозы и ненормативную лексику. Кроме того, на записи зафиксирован разговор Горринга с одной из сотрудниц холдинга, где он намекает на интимные отношения с подчиненными сотрудницами, и отчитывает подчиненную за то, что она купила ему билет не первого, а бизнес-класса. В результате был проведена проверка Росгеологии, Горринг был уволен, а Панов получил выговор.