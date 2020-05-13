13 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 13 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон, о внесении поправок в избирательное законодательство, позволяющее проводить удаленное голосование.



Согласно новому закону, на выборах и референдумах граждане получают возможность голосовать дистанционно или по почте, а также собирать подписи за кандидатов в депутаты с помощью портала Госуслуг.



В ходе обсуждения в первоначальный законопроект были внесены поправки, в частности было решено, что определять необходимость возможности удаленного голосования будет Центризбирком. Однако данная норма не будет распространяться на всероссийское голосование по Конституции.



Кроме того, согласно закону, выборы руководителя субъекта федерации, который избирается депутатами законодательного собрания, могут быть отложены, если на территории субъекта в двух или более муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности или ЧС.