21 июля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 21 июля, приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней.



Согласно закону, избирательная комиссия, которая организует выборы, может принять решение о проведении выборов в течение нескольких дней подряд. При этом, количество дней для голосования ограничивается максимум тремя.



При многодневном голосовании подсчет голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.



Кроме того, в случае проведения многодневного голосования, не будет проводится досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям. В тоже время при многодневном голосовании сохраняется формат голосования вне зданий избирательных комиссий – на придомовых территориях.



Многодневное голосование может быть проведено на выборах всех уровней, включая повторное голосование и повторные выборы, а также при организации референдумов.