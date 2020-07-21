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Власть     21.07.2020 12:56

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней

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Теги:  Госдума  законы  голосование  выборы 

21 июля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 21 июля, приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

Согласно закону, избирательная комиссия, которая организует выборы, может принять решение о проведении выборов в течение нескольких дней подряд. При этом, количество дней для голосования ограничивается максимум тремя.

При многодневном голосовании подсчет голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

Кроме того, в случае проведения многодневного голосования, не будет проводится досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям. В тоже время при многодневном голосовании сохраняется формат голосования вне зданий избирательных комиссий – на придомовых территориях.

Многодневное голосование может быть проведено на выборах всех уровней, включая повторное голосование и повторные выборы, а также при организации референдумов.


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Теги: 
Госдума  законы  голосование  выборы 

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