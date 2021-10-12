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Власть     12.10.2021 11:02

Госдума VIII созыва начала работу

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Теги:  Госдума  работа 

12 октября. Mossovetinfo.ru — В Москве открылось первое пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва, его открыла Валентина Терешкова.

Выборы в Госдуму VIII созыва прошли с 17 по 19 сентября. По итогам выборов в Госдуму прошли 5 партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР и «Новые люди».

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Теги: 
Госдума  работа 

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