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Власть
18.12.2024, 14:47
Госдума завершила осеннюю сессию
18 декабря — Mossovetinfo.ru — Госдума в среду провела финальное заседание осенней сессии, в конце заседания об итог...
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Власть
17.12.2024, 23:47
Госдума изменила правила реновации жилья в Москве
17 декабря — Mossovetinfo.ru — Госдума во вторник, 17 декабря, на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтен...
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Власть
12.12.2024, 12:06
Мособлдума подготовила свыше 50-ти вопросов к отчёту Губернатора за 2024 год
12 декабря — Mossovetinfo.ru — В рамках 100-го заседания Мособлдумы депутаты утвердили перечень вопросов, поставленны...