Госдума завершила осеннюю сессию

18 декабря — Mossovetinfo.ru — Госдума в среду провела финальное заседание осенней сессии, в конце заседания об итогах сессии рассказал председатель ГД Вячеслав Володин. В целом за 2024 год принято 564 федеральных закона, заявил Володин.



«В 2024 году, делая все со своей стороны для достижения национальных целей развития, поставленных президентом Владимиром Путиным, Госдума рассмотрела 1086 законодательных инициатив», - сказал председатель Госдумы.



За год из этого количества законопроектов было принято 564 федеральных закона, в течение осенней сессии - 233 закона; из принятых за год законов 22% составляют социально значимые инициативы, 68% - прямого действия.



Безусловным приоритетом в работе депутатов в 2024 году, как и ранее, была «поддержка участников специальной военной операции и их семей» и «всего в этой части принято с начала специальной военной операции 124 закона, из них 33 - в течение текущего года, и 12 - в осеннюю сессию», - сообщил Володин.