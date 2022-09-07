Инфляция в России идет на снижение - Путин

6 сентября. Mossovetinfo.ru — Инфляция в России идет на снижение, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.



Президент России отметил, что недальновидные действия западных правительств подстегнули глобальную инфляцию, в результате в развитых экономиках она достигла рекордных значений.



«У нас она сейчас где-то 14% с небольшим - я еще об этом поговорю, но тенденция - в отличие от западных экономик - на снижение. Там - на подъем, у нас - на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%», — заявил Путин.



Президент сослался на мнение экспертов, которые считают, что ко второму кварталу 2023 года Россия выйдет на целевые показатели инфляции, которая снизится до 5-6, а может быть и до 4%.