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Власть     07.09.2022 10:05

Инфляция в России идет на снижение - Путин

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Теги:  Владимир Путин  Восточный экономический форум  ВЭФ  инфляция 

6 сентября. Mossovetinfo.ru — Инфляция в России идет на снижение, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Президент России отметил, что недальновидные действия западных правительств подстегнули глобальную инфляцию, в результате в развитых экономиках она достигла рекордных значений.

«У нас она сейчас где-то 14% с небольшим - я еще об этом поговорю, но тенденция - в отличие от западных экономик - на снижение. Там - на подъем, у нас - на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%», — заявил Путин.

Президент сослался на мнение экспертов, которые считают, что ко второму кварталу 2023 года Россия выйдет на целевые показатели инфляции, которая снизится до 5-6, а может быть и до 4%.

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Теги: 
Владимир Путин  Восточный экономический форум  ВЭФ  инфляция 

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