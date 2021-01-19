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Власть     19.01.2021 16:19

Кабмин прорабатывает вопрос международного признания сертификатов россиян, привившихся от COVID-19

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Теги:  Михаил Мишустин  Правительство РФ  вакцинация  коронавирус  COVID-19  сертификация 

19 января. Mossovetinfo.ru – Правительство России по поручению президента прорабатывает вопрос международного признания сертификатов россиян, сделавших прививку от коронавируса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. Мишустин поручил губернаторам лично следить за тем, как проходит вакцинация.

Мишустин также напомнил, что запись на вакцинацию организована в том числе через портал госуслуг, пока в тестовом режиме. Однако с 31 января возможность записаться на прививку через портал госуслуг будет реализована в полном объеме. После завершения второго этапа вакцинации через портал можно будет оформить электронные сертификаты о прививке.

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Теги: 
Михаил Мишустин  Правительство РФ  вакцинация  коронавирус  COVID-19  сертификация 

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