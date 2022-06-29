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Власть     29.06.2022 13:51

Как будет работать новый закон об иноагентах

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Теги:  Госдума  закон  иностранные агенты 

28 июня, Mossovetinfo.ru - Государственная дума 28 июня в ходе пленарного заседания приняла в третьем, окончательном чтении закон, обобщающий действующие нормы российского законодательства об иностранных агентах.

Иноагентом может быть признано российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица, а также физическое лицо независимо от его гражданства или при отсутствии такового.

Под иностранным влиянием понимается предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения и иными способами. Под поддержкой понимается предоставление лицу иностранным источником денежных средств и иного имущества, а также оказание лицу иностранным источником организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах.

На сайте Госдумы подробно разъясняется как будет работать новый закон об иноагентах.

Также при рассмотрении 29 июня законопроекта во втором чтении Госдума одобрила поправку о реестре лиц, аффилированных с иноагентами.

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Теги: 
Госдума  закон  иностранные агенты 

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