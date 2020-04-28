28 апреля. Mossovetinfo.ru – Любое отклонение от режима ограничений по коронавирусу приведет к возврату к жестким мерам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания президента с главами регионов по ситуации с коронавирусом.



По словам Поповой, предпринятые в России ограничтельные меры позволили не допустить взрывного роста заболеваемости и подготовится к росту количества заразившихся.



«За последний месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза - это за месяц тех мер, которые были реализованы с президентским указом. С 27% до 7 с небольшим процентов на сегодняшний день», - отметила глава Роспотребнадзора.



Ранее президент России продлил режим нерабочих дней до 11 мая, но в то же время поручил правительству страны подготовить параметры выхода из режима самоограничений с 12 мая.



На 28 апреля в России выявлено 93 558 случаев заболевания. Выздоровели 8 456 человек, скончались 867 человек.