Медведев: 20 млн россиян находятся за чертой бедности

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Главной проблемой в России остается бедность, которую пока не удалось победить и сейчас порядка 20 млн человек находятся за чертой бедности. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в среду, выступая с отчетом в Госдуме.

«Эта цифра несколько подросла, к сожалению, в ходе кризиса. Мы должны сделать все, чтобы как минимум вернуться к тем параметрам, которые были еще несколько лет назад, ну и в целом стараться эту проблему решить», - сказал Медведев.



«Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране, наверное, - самой большой. Но того, что удалось сделать за эти годы, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить», - также отметил глава правительства России.



По словам премьера, с 1 мая МРОТ составит 11 163 рубля. «Это коснется более 3 млн человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере», — добавил Медведев.