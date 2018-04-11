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Власть     11.04.2018 16:46

Медведев: 20 млн россиян находятся за чертой бедности

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Теги:  Правительство  отчет  Госдума  Медведев  бедность  власть  эффективность 

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Главной проблемой в России остается бедность, которую пока не удалось победить и сейчас порядка 20 млн человек находятся за чертой бедности. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в среду, выступая с отчетом в Госдуме.
«Эта цифра несколько подросла, к сожалению, в ходе кризиса. Мы должны сделать все, чтобы как минимум вернуться к тем параметрам, которые были еще несколько лет назад, ну и в целом стараться эту проблему решить», - сказал Медведев.

«Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране, наверное, - самой большой. Но того, что удалось сделать за эти годы, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить», - также отметил глава правительства России.

По словам премьера, с 1 мая МРОТ составит 11 163 рубля. «Это коснется более 3 млн человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере», — добавил Медведев.

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Теги: 
Правительство  отчет  Госдума  Медведев  бедность  власть  эффективность 

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