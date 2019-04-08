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Власть     08.04.2019 16:01

Медведев распорядился сформировать межведомственную рабочую группу по созданию нового КоАП

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Теги:  Дмитрий Медведев  КоАП  правительство РФ  рабочая группа 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России распорядился сформировать межведомственную рабочую группу по созданию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Руководить рабочей группой поручено вице-премьеру Константину Чуйкину, который руководит аппаратом правительства России.


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Теги: 
Дмитрий Медведев  КоАП  правительство РФ  рабочая группа 

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