8 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России распорядился сформировать межведомственную рабочую группу по созданию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Руководить рабочей группой поручено вице-премьеру Константину Чуйкину, который руководит аппаратом правительства России.
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