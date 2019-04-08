8 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России распорядился сформировать межведомственную рабочую группу по созданию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.



Руководить рабочей группой поручено вице-премьеру Константину Чуйкину, который руководит аппаратом правительства России.