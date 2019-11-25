25 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от занимаемой должности главу управы района Кузьминки Людмилу Акубекову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В распоряжении указано, что Акубекова освобождена от занимаемой должности по собственной инициативе.
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