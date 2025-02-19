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Власть
27.03.2025, 06:37
Мишустин: Большая доля нелегальной миграции является угрозой общественной стабильности и безопасности
27 марта — Mossovetinfo.ru — Об угрозе нелегальной миграции общественной стабильности и безопасности сообщил с триб...
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Власть
23.03.2025, 09:23
Оперативные вопросы в сфере садоводства и огородничества будет решать специальная группа при правительстве России
23 марта — Mossovetinfo.ru — Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл заседание Правительст...
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Власть
19.02.2025, 11:42
Путин поручил выплачивать по 65 тыс. руб. ежемесячно потерявшим имущество в Курской области
19 февраля— Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч руб...