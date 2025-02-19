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Власть     27.03.2025 06:37

Мишустин: Большая доля нелегальной миграции является угрозой общественной стабильности и безопасности

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Теги:  нелегальная миграция  мигранты  угрозы  безопасность  стабильность  контроль  власть  эффективность  Мишустин  правительство  отчет  Госдума 

27 марта — Mossovetinfo.ru — Об угрозе нелегальной миграции общественной стабильности и безопасности сообщил с трибуны Госдумы 26 марта Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной Думе с ежегодным отчетом о работе правительства и ответа на вопросы депутатов

«Миграционная политика – крайне чувствительный вопрос. Большая доля нелегальной миграции является угрозой общественной стабильности и безопасности», – сказал глава правительства, отвечая на вопрос депутата Госдумы.

«Стратегически именно правоохранительные задачи нужно решить в первую очередь и только потом отвечать на вызов недостаточного количества и качества трудовых ресурсов. Это важный элемент. Такое целеполагание будет заложено в Концепции государственной миграционной политики»,

Мишустин отметил, что в борьбе с нелегальной миграцией растет эффективность цифровых инструментов, а с февраля 2025 года работает реестр контролируемых лиц. Кроме того, введены ограничения для незаконно находящихся в стране мигрантов. В реестр включено более 640 тыс. человек. Срок для легализации – 30 апреля.

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Теги: 
нелегальная миграция  мигранты  угрозы  безопасность  стабильность  контроль  власть  эффективность  Мишустин  правительство  отчет  Госдума 

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