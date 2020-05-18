18 мая. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что задержки выплат врачам, которые борются с коронавирусм, необходимо устранить до завтрашнего дня, выступление Мишустина опубликовано на официальном сайте правительства.



«Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу», - заявил глава Кабмина.



Мишустин заявил, что средства на выплаты врачам уже поступили в регионы и должны быть доведены не только до медицинских учреждений, но и до конкретных людей. При этом, глава Кабмина подчеркнул, что компенсирующие выплаты не должны зависеть количества отработанных смен, часов и минут.



Президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов 8 апреля предложил установить стимулирующие выплаты врачам и другим медработникам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Выплаты были установлены в размере 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч рублей – среднему медперсоналу, и 25 тысяч рублей – младшему медперсоналу и врачам скорой помощи.



Президент страны также указал, что выплаты медики должны получить не позднее 15 мая и пообещал лично контролировать этот вопрос.



Однако из многих различных регионов начали поступать жалобы от врачей и медработников, на то, что обещанные выплаты им задерживают, или выплачивают не в полном объеме. По жалобам медиков СК РФ начал доследственные проверки в регионах.