Мишустин утвердил правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам

1 июля. Mossovetinfo.ru - Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выплаты пособий беременным женщинам и родителям-одиночкам, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном сайте Кабмина.



Право на ежемесячное пособие с 1 июля получат беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, а также одинокие родители, воспитывающие детей от 8 до 17 лет.



Постановлением определяется перечень документов, которые необходимы для получения пособия, а также форма заявления о назначении пособия.