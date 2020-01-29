29 января. Mossovetinfo.ru – Премьер-министра России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Российской Федерации, сообщается на официальном сайте Кабмина.



Решение о создании оперативного штаба, который должен организовать координацию и взаимодействие профильных органов власти, было принято 27 января в ходе совещания правительства по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.



В штаб вошли 12 человек. Руководителем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Ее заместителем назначена глава Роспотребназдора Анна Попова, ответственным секретарем штаба стала заместитель руководителя аппарата Правительства Ольга Кривонос.



В состав штаба также вошли:



Горовой А.В. – первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации

Данкверт С.А. – руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Дитрих Е.И. – Министр транспорта Российской Федерации

Зиничев Е.Н. – Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Левин Л.Л. – заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации

Моргулов И.В. – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации

Моряков А.М. – заместитель директора Службы внешней разведки Российской Федерации

Мурашко М.А. – Министр здравоохранения Российской Федерации

Савельев В.Г. – генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии».



Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.



По последним официальным данным, в Китае заразившихся новым типом коронавируса уже 4515 человек, еще у 7000 человек подозревают его наличие. От нового вируса скончались 106 человек. В России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.