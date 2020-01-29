29 января. Mossovetinfo.ru – Премьер-министра России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Российской Федерации, сообщается на официальном сайте Кабмина.
Решение о создании оперативного штаба, который должен организовать координацию и взаимодействие профильных органов власти, было принято 27 января в ходе совещания правительства по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.
В штаб вошли 12 человек. Руководителем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Ее заместителем назначена глава Роспотребназдора Анна Попова, ответственным секретарем штаба стала заместитель руководителя аппарата Правительства Ольга Кривонос.
В состав штаба также вошли:
Горовой А.В. – первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации
Данкверт С.А. – руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Дитрих Е.И. – Министр транспорта Российской Федерации
Зиничев Е.Н. – Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Левин Л.Л. – заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации
Моргулов И.В. – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
Моряков А.М. – заместитель директора Службы внешней разведки Российской Федерации
Мурашко М.А. – Министр здравоохранения Российской Федерации
Савельев В.Г. – генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии».
Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним официальным данным, в Китае заразившихся новым типом коронавируса уже 4515 человек, еще у 7000 человек подозревают его наличие. От нового вируса скончались 106 человек. В России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.
10:22 Происшествия Несколько бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
10:05 Власть Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса в Россию
09:45 Город (Москва и область) Москвичи выберут форматы уличных тренировок
09:06 Общество Более половины россиян не ожидают повышения зарплаты в 2020 году - опрос
08:49 Город (Москва и область) Специальная программа подготовлена к 160-летию Чехова в библиотеках и культурных центрах Москвы
10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию
10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве
12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию
11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора