15 октября. Mossovetinfo.ru – Депутаты Мосгордумы предлагают внести в Административный кодекс изменения, существенно повышающие штрафы за зацепинг и проход по железнодорожным путям в неустановленных местах, сообщается на официальном сайте столичного парламента.



В настоящее время штраф за данные нарушения составляет 100 рублей. Депутаты предлагают повысить сумму штрафа за проход по железнодорожным путям и зацепинг на железнорожном транспорте, МЦК и МЦД до 2 – 2,5 тысячи рублей. За зацепинг на наземном общественном транспорте штраф предлагается повысить до 1000 – 2500 рублей. По мнению депутатов, данные нарушения имеют повышенную степень общественной опасности и нуждаются в специальном правовом регулировании.



Мосгордума в 2017 году уже вносила предложение о повышении штрафов за зацепинг в Госдуму, однако получила отзыв с предложениями о корректировке предлагаемых изменений. Столичные парламентарии намерены в течение месяца провести доработку законопроекта и вновь внести его в Госдуму.