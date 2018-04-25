25 апреля. Mossovetinfo.ru – Московская городская Дума приняла в среду в окончательном чтении поправки в избирательный кодекс Москвы.



Поправками вводится «мобильный избиратель» на выборах мэра Москвы. Это возможность голосования по месту их фактического нахождения в день голосования. Заявление также можно подать по мусту нахождения.



Кроме того, теперь избирательные участки на региональных и муниципальных выборах в Москве будут работать до 22:00 вместо 20:00.



Законопроектом также закрепляется право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии города.



Поправками также увеличивается число назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы доверенных лиц до 500 человек.



С 1% до 0,5% уменьшается количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на пост мэра.



Закон будет действовать на выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября 2018 года.