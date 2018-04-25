Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Власть     25.04.2018 17:21

Мосгордума утвердила поправки в избирательный кодекс столицы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  выборы-2018  выборы  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2018  поправки  законы 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – Московская городская Дума приняла в среду в окончательном чтении поправки в избирательный кодекс Москвы.

Поправками вводится «мобильный избиратель» на выборах мэра Москвы. Это возможность голосования по месту их фактического нахождения в день голосования. Заявление также можно подать по мусту нахождения.

Кроме того, теперь избирательные участки на региональных и муниципальных выборах в Москве будут работать до 22:00 вместо 20:00.

Законопроектом также закрепляется право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии города.

Поправками также увеличивается число назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы доверенных лиц до 500 человек.

С 1% до 0,5% уменьшается количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на пост мэра.

Закон будет действовать на выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября 2018 года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
выборы-2018  выборы  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2018  поправки  законы 

Возврат к списку

Лента новостей

17:21 Власть Мосгордума утвердила поправки в избирательный кодекс столицы

14:34 Общество Москвичей предупредили о сильном ветре 26 апреля

12:26 Город (Москва и область) Программа реновации жилья в ТиНАО завершится в 2025 году - власти

11:20 Город (Москва и область) В Москве осталось снести 34 пятиэтажки «первой волны»

09:50 Общество Синоптики прогнозируют дождь в Москве 25 апреля

Актуальные материалы

12:26 Город (Москва и область) Программа реновации жилья в ТиНАО завершится в 2025 году - власти

08:26 Другое Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google

16:53 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2018 году

18:25 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиций парада Победы

23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание

11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев

14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»

10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru