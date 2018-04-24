На выборах мэра Москвы можно будет проголосовать по месту проживания

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Профильная комиссия Мосгордумы во вторник поддержала ряд поправок в Избирательный кодекс Москвы, в том числе – поправку, позволяющую избирателям голосовать по месту фактического проживания, а не по месту регистрации.



Как сообщили ИА «Моссовет» в Мосгордуме, - «избиратель сможет подать заявление о включении его в списки избирателей по месту нахождения».



18 апреля депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», предусмотрев продление времени голосования на московских выборах до 22 часов. В среду, 25 апреля, Мосгордума рассмотрит 28 поправок к принятому в первом чтении законопроекту.