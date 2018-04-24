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Власть     24.04.2018 20:42

На выборах мэра Москвы можно будет проголосовать по месту проживания

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Теги:  Москва  Мосгордума  выборы 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Профильная комиссия Мосгордумы во вторник поддержала ряд поправок в Избирательный кодекс Москвы, в том числе – поправку, позволяющую избирателям голосовать по месту фактического проживания, а не по месту регистрации.

Как сообщили ИА «Моссовет» в Мосгордуме, - «избиратель сможет подать заявление о включении его в списки избирателей по месту нахождения».

18 апреля депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», предусмотрев продление времени голосования на московских выборах до 22 часов. В среду, 25 апреля, Мосгордума рассмотрит 28 поправок к принятому в первом чтении законопроекту.

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Теги: 
Москва  Мосгордума  выборы 

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