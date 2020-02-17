17 февраля. Mossovetinfo.ru – Заместитель руководителя столичного ГУМВД, начальник московской полиции генерал-майор Сергей Плохих подал в отставку, сообщает пресс-служба главка.



Сообщается, что Плохих подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Столичную полицию он возглавлял с декабря 2017 года, а до этого занимал должность главы УМВД по Калужской области.