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Власть     17.02.2020 16:20

Начальник полиции Москвы Сергей Плохих подал в отставку

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Теги:  полиция  отставка 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Заместитель руководителя столичного ГУМВД, начальник московской полиции генерал-майор Сергей Плохих подал в отставку, сообщает пресс-служба главка.

Сообщается, что Плохих подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Столичную полицию он возглавлял с декабря 2017 года, а до этого занимал должность главы УМВД по Калужской области.


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Теги: 
полиция  отставка 

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