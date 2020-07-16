16 июля. Mossovetinfo.ru – В ходе осенней сессии Госдума рассмотрит законопроект о наказаниях за нарушения тишины в ночное время, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов законопроекта депутата Анатолия Выборного.



Законопроект предполагает внесение в Жилищный кодекс пункта о том, что собственники в многоквартирных жилищных домах обязаны соблюдать права соседей. Речь идет о соблюдении тишины в ночное время, а также о соблюдении санитарно-гигиенических, экологических и противопожарных правил.



В случае одобрения законопроекта, изменения также будут внесены в КоАП. При этом, поправки в КоАП, со штрафами за указанные нарушения, будут оформлены в виде отдельной законодательной инициативы.



Размер предполагаемых штрафов пока не определен, существуют разные мнения. Штраф может составить от 3 до 10 тысяч рублей, однако есть предложения поднять планку штрафа за нарушение тишины в ночное время до 50 тысяч рублей.

