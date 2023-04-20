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Власть     03.05.2023 15:18

Парад на Красной площади состоится, Путин будет участвовать - Песков

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Теги:  Кремль  Москва  беспилотники  БПЛА  Путин  Песков  парад 

3 мая. Mossovetinfo.ru - Парад Победы на Красной площади 9 мая, как и планировалось, состоится. Президент России Владимир Путин будет в нем участвовать, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопросы, не будет ли парад отложен по соображениям безопасности, пояснил, что изменений в графике на фоне атаки беспилотников на Кремль нет.

"Парад состоится. Изменений в планах нет", - подтвердил пресс-секретарь президента.

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Карта места

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Теги: 
Кремль  Москва  беспилотники  БПЛА  Путин  Песков  парад 

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