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Власть
03.05.2023, 15:18
Парад на Красной площади состоится, Путин будет участвовать - Песков
3 мая. Mossovetinfo.ru - Парад Победы на Красной площади 9 мая, как и планировалось, состоится. Президент России Владим...
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Власть
03.05.2023, 14:47
Запрещены полеты беспилотников (БПЛА) в Москве - Собянин
3 мая. Mossovetinfo.ru - Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о запрете запусков беспилотников (БПЛА...
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Власть
20.04.2023, 08:03
КС РФ разрешил считать места в паркинге отдельным объектом недвижимости
20 августа. Mossovetinfo.ru - Конституционный суд РФ постановил считать машино-места в общем паркинге или коллективно...