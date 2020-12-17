17 декабря. Mossovetinfo.ru - Пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году будут проиндексированы выше уровня инфляции, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
По словам Путина, уровень инфляции в следующем году ожидается на уровне 4%, а пенсии будут проиндексированы на 6,3%.
Говоря о возможной индексации пенсий работающих пенсионеров, президент напомнил, что в СССР работающим пенсионерам вообще не платили пенсию, однако отметил, что в условиях пандемии индексация пенсий «крайне важна».
По словам Путина, условием для возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам (которая была отменена 5 лет назад), является бюджетная обеспеченность. Кроме того, президент заявил, что необходимо разобраться с вопросом незачета некоторых компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионера.
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