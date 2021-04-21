Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 22 апреля

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоятся в четверг, 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.



Сообщается, что президенты обсудят широкий круг вопросов развития партнерских взаимоотношений двух стран, в том числе в рамках Союзного государства.



В свою очередь, в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что среди тем, которые обсудят руководители двух стран, совместное противодействие актуальным вызовам и угрозам, обсуждение международной повестки, а также вопросы борьбы с коронавирусом и торгово-экономического взаимодействия.