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Власть     21.04.2021 16:22

Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 22 апреля

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Александр Лукашенко  переговоры 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоятся в четверг, 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что президенты обсудят широкий круг вопросов развития партнерских взаимоотношений двух стран, в том числе в рамках Союзного государства.

В свою очередь, в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что среди тем, которые обсудят руководители двух стран, совместное противодействие актуальным вызовам и угрозам, обсуждение международной повестки, а также вопросы борьбы с коронавирусом и торгово-экономического взаимодействия.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Александр Лукашенко  переговоры 

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