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Власть     01.10.2020 13:59

Песков: обвинения Навального в адрес Путина неприемлемы

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Теги:  Владимир Путин. Алексей Навальный  Путин  Навальный 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Обвинения Алексея Навального в адрес президента России Владимира Путина в причастности к отравлению оппозиционера безосновательны и недопустимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Более того, ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми», - подчеркнул пресс-секретарь президента, которого цитирует ТАСС.

Песков также сообщил, что с Навальным, по имеющейся информации, работает ЦРУ. «Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки в эти дни».

Ранее Навальный в интервью Spiegel заявил, что подозревает Путина в своем отравлении с целью убийства.



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Теги: 
Владимир Путин. Алексей Навальный  Путин  Навальный 

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