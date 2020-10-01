1 октября. Mossovetinfo.ru – Обвинения Алексея Навального в адрес президента России Владимира Путина в причастности к отравлению оппозиционера безосновательны и недопустимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Более того, ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми», - подчеркнул пресс-секретарь президента, которого цитирует ТАСС.



Песков также сообщил, что с Навальным, по имеющейся информации, работает ЦРУ. «Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки в эти дни».



Ранее Навальный в интервью Spiegel заявил, что подозревает Путина в своем отравлении с целью убийства.