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Власть     18.03.2021 13:37

Песков прокомментировал слова Байдена про Путина

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Теги:  Дмитрий Песков  Владимир Путин  Джо Байден 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о Владимире Путине.

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря российского президента, он не знает в истории российско-американских отношений примера подобных высказываний.

Песков также отметил, что слова Байдена свидетельствуют о том, что президент США не намерен налаживать отношения с Россией, в дальнейшем российская сторона будет исходить именно из этого.

В тоже время пресс-секретарь президента России затруднился ответить на вопрос, планирует ли сам Путин как-то ответить или прокомментировать слова Байдена.

Ранее Байден, в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году. Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил утвердительно. Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки позднее отказалась отвечать на вопрос, были ли эти слова Байдена метафорой.

Россия после высказываний Байдена отозвала своего посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.


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Теги: 
Дмитрий Песков  Владимир Путин  Джо Байден 

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