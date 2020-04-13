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Власть     13.04.2020 16:38

Пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве - Путин

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Теги:  коронавирус  Владимир Путин  совещание 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – Пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве, заявил президент России Владимир Путин, на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России в понедельник.

«В целом, как говорят специалисты, пик эпидемии у нас не пройден, причем не пройден даже в Москве. Поэтому меры, которые введены городскими властями [Москвы], считаю оправданными», - заявил президент.

В России на 13 февраля зафиксировано уже 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. Самая сложная ситуация в Москве, где число зараженных достигло 11 513.


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Теги: 
коронавирус  Владимир Путин  совещание 

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