13 апреля. Mossovetinfo.ru – Пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве, заявил президент России Владимир Путин, на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России в понедельник.



«В целом, как говорят специалисты, пик эпидемии у нас не пройден, причем не пройден даже в Москве. Поэтому меры, которые введены городскими властями [Москвы], считаю оправданными», - заявил президент.



В России на 13 февраля зафиксировано уже 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. Самая сложная ситуация в Москве, где число зараженных достигло 11 513.