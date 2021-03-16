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Власть     16.03.2021 11:11

Правительство изменит формулу цены на бензин с 1 мая

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Теги:  Правительство РФ  топливо  цены 

16 марта. Mossovetinfo.ru – С 1 мая правительство изменит схему работы механизма, сглаживающего разницу между экспортной и внутрироссийской стоимостью топлива, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Демпфирующий механизм позволяет осуществлять доплаты нефтяным компаниям, которые поставляют топливо на внутрироссийский рынок в условиях высоких мировых цен, чтобы компенсировать им потерянные доходы. В тоже время, когда на внутренний рынок топливо оказывается поставлять выгоднее, механизм позволяет изымать у команий часть высоких доходов.

На совещании с представителями нефтяных компаний вице-премьер Александр Новак заявил, что корректировка демпфирующего механизма необходима из-за повышения мировых цен, с целью обеспечить стабильные цены на топливо на АЗС.

С начала года из-за роста мировых цен стоимость бензина на бирже выросла почти на 12,5%.

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Теги: 
Правительство РФ  топливо  цены 

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