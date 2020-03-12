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Власть     12.03.2020 13:02

Правительство одобрило законопроект, запрещающий высаживать из транспорта детей-безбилетников

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Теги:  Правительство РФ  общественый транспорт  законопроекты  дети 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ одобрило законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей без билетов, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.

Ранее в России неоднократно отмечались резонансные случаи, когда контролеры высаживали из транспорта детей без билетов, в том числе в сильные морозы.

По словам Дитриха, запрет высаживать из транспорта детей-безбилетников является самой резонансной частью обсуждаемого законопроекта.


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Теги: 
Правительство РФ  общественый транспорт  законопроекты  дети 

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