12 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ одобрило законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей без билетов, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.
Ранее в России неоднократно отмечались резонансные случаи, когда контролеры высаживали из транспорта детей без билетов, в том числе в сильные морозы.
По словам Дитриха, запрет высаживать из транспорта детей-безбилетников является самой резонансной частью обсуждаемого законопроекта.
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