12 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ одобрило законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей без билетов, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.



Ранее в России неоднократно отмечались резонансные случаи, когда контролеры высаживали из транспорта детей без билетов, в том числе в сильные морозы.



По словам Дитриха, запрет высаживать из транспорта детей-безбилетников является самой резонансной частью обсуждаемого законопроекта.