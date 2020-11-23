23 ноября. Mossovetinfo.ru – Правительство России оптимизирует институты развития страны, об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.



По словам Мишустина, за последние годы появились новые вызовы, а существующие институты развития не всегда готовы в полной мере работать на национальное развитие.



Мишустин объявил, что на базе ВЭБ.РФ будет сформирован крупнейший инвестиционный блок. В него войдут «Корпорация МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, «Роснано», а также фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.



Функции еще восьми институтов развития будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами государственной власти, сами институты будут ликвидированы.



Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) объединят с «ВЭБ-лизинг» и преобразуют в единую лизинговую компанию.



Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства объединят в единый фонд содействия реформированию ЖКХ, Российская венчурная компания перейдет в управление Российского фонда прямых инвестиций.



Фонд фундаментальных исследований будет присоединен к Российскому научному фонду.



МСП Банк и банк «Дом.РФ» будут объединены в один Универсальный банк.



При этом, ряд существующих институтов развития сохранится. Среди них «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и «Росавтодор», «Росагролизинг», «Россельхозбанк», Агентство по страхованию вкладов, Российский экологический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа.

