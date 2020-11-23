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Власть     23.11.2020 11:35

Правительство оптимизирует институты развития

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Теги:  Правительство РФ  Михаил Мишустин  институты  оптимизация 

23 ноября. Mossovetinfo.ru – Правительство России оптимизирует институты развития страны, об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, за последние годы появились новые вызовы, а существующие институты развития не всегда готовы в полной мере работать на национальное развитие.

Мишустин объявил, что на базе ВЭБ.РФ будет сформирован крупнейший инвестиционный блок. В него войдут «Корпорация МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, «Роснано», а также фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

Функции еще восьми институтов развития будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами государственной власти, сами институты будут ликвидированы.

Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) объединят с «ВЭБ-лизинг» и преобразуют в единую лизинговую компанию.

Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства объединят в единый фонд содействия реформированию ЖКХ, Российская венчурная компания перейдет в управление Российского фонда прямых инвестиций.

Фонд фундаментальных исследований будет присоединен к Российскому научному фонду.

МСП Банк и банк «Дом.РФ» будут объединены в один Универсальный банк.

При этом, ряд существующих институтов развития сохранится. Среди них «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и «Росавтодор», «Росагролизинг», «Россельхозбанк», Агентство по страхованию вкладов, Российский экологический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа.


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Теги: 
Правительство РФ  Михаил Мишустин  институты  оптимизация 

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