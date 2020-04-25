25 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство внесло в Госдуму законопроект, о запрете банкам блокировать счета клиентов без объяснения причин и отказывать в обслуживании добросовестным клиентам, сообщается на официальном сайте Кабмина.



По действующему законодательству банки могут отказать клиенту в обслуживании или закрыть его счет, если не получат документы, которые подтверждают добросовестность гражданина или сочтут подозрительной какую-либо операцию со счетом. При этом, банки не обязаны объяснять причины подобных решений.



Законопроектом предлагается ввести запрет банкам немотивированно отказывать клиентам в открытии счета, отказать можно будет только если при проверке возникнет обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.



Кроме того, банки не смогут блокировать счета или отказывать в проведении каких-либо операций со счетом даже если у клиента нет документов, которые подтвердили бы его добросовестность.



Предлагается распространить действие законопроекта как на физических лиц, так и на бизнес.