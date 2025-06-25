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Власть     27.07.2025 10:33

Правительство утвердило Концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года

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Теги:  цифровизация  концепция  жилье  Правительство РФ  ЖКХ  МКД 

27 июля — Mossovetinfo.ru — Распоряжением Правительства утверждена Концепция цифровизации многоквартирных домов до 2030 года. Она позволит синхронизировать усилия органов власти, застройщиков, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения по развитию этого направления, — сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на Распоряжение от 24 июля 2025 года №1970-р.

«В России постепенно расширяется практика внедрения современных решений в жилищно-коммунальном секторе. Задачами концепции является разработка единых подходов в этой сфере, дальнейшее развитие рынка российских цифровых решений. Также в концепции поставлены цели повышения комфортности жизни в умных многоквартирных домах за счёт применения современных технологий,

Ещё одно направление работы – обеспечение информационной безопасности устройств и цифровых систем, используемых в умных домах. Для этого предполагается сформулировать типовые требования безопасности как для единой цифровой среды, так и для конкретных устройств и систем» - отмечается в сообщении.

План конкретных мероприятий по реализации концепции будет разработан Минцифры совместно с Минстроем, Минпромторгом, Минэнерго и другими заинтересованными ведомствами. Документ поручено внести в Правительство в течение 6 месяцев.

В многоквартирных домах государство нацелено формировать комфортную и безопасную среду «на основе технологий интернета вещей и элементов искусственного интеллекта, цифровых продуктов», развивать сервисы с применением умных решений.

Целевыми показателями реализации Концепции являются:
- доля возводимых умных многоквартирных домов;
- снижение потребления коммунальных ресурсов в умных многоквартирных домах по сравнению с многоквартирными домами, не имеющими оснащения цифровой инфраструктурой умного многоквартирного дома;
- сокращение времени реагирования на возникающие экстренные ситуации, связанные в том числе с неисправностью инженерных систем в умных многоквартирных домах, а также с обеспечением пожарной и другой безопасности, по сравнению с многоквартирными домами, не имеющими оснащения цифровой инфраструктурой умного многоквартирного дома.

Цифровизация возводимых многоквартирных домов на территории Российской Федерации в среднесрочной перспективе столкнется с рядом внешних и внутренних вызовов, поиск ответов на которые и выработка соответствующих решений позволят предоставить новые возможности для обеспечения комфортной среды и безопасности проживания жителей в многоквартирных домах путем внедрения и развития технологий и современных цифровых продуктов и сервисов, - отмечается в концепции.

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Теги: 
цифровизация  концепция  жилье  Правительство РФ  ЖКХ  МКД 

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