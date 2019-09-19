19 сентября. Mossovetinfo.ru – Оргкомитет по подготовке первого заседания Московской городской Думы седьмого созыва (депутаты Московской городской Думы Н.Г.Зубрилин, Л.А.Зюганов, С.С.Митрохин, С.В.Орлов, И.Ю.Святенко, А.Г.Семенников, М.Л.Тимонов, А.В.Шапошников, К.В.Щитов) внес на рассмотрение в первоочередном порядке проект постановления Московской городской Думы «О структуре Московской городской Думы».



1. В Московской городской Думе (далее - Дума) избираются два заместителя Председателя Думы.



2. Структурными подразделениями Думы являются комиссии и рабочие группы.



3. Комиссии состоят из депутатов Думы и действуют в соответствии с утвержденным Думой Положением о комиссиях.



4. В Думе образуются следующие комиссии:



1) комиссия по безопасности, спорту и молодежной политике;

2) комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике;

3) комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению;

4) комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию;

5) комиссия по делам общественных объединений и религиозных организаций;

6) комиссия по законодательству, регламенту, правилам и процедурам;

7) комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья;

8) комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской Думы (на непрофессиональной основе)

9) комиссия по культуре и массовым коммуникациям;

10) комиссия по межпарламентскому сотрудничеству;

11) комиссия по науке и промышленности;

12) комиссия по образованию;

13) комиссия по организации работы Думы (на непрофессиональной основе)

14) комиссия по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям;

15) комиссия по экологической политике;

16) комиссия по экономической и социальной политике.



5. Деятельность комиссий организуют председатели комиссий и заместители председателей комиссий, избираемые в соответствии с Регламентом Думы. Председатели комиссий по должности входят в состав комиссии по организации работы Думы. Состав комиссий утверждается постановлением Думы.



6. Рабочие группы состоят из депутатов Думы и образуются для подготовки проектов правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, относящихся к ведению Думы. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решениями Думы, принимаемыми в соответствии с Регламентом Думы.



7. Депутаты Думы входят в состав комиссий и рабочих групп на основе своего волеизъявления в соответствии с требованиями настоящего Положения и Регламента Думы.



8. Депутат Думы может входить в состав не более трех комиссий, указанных в пункте 4 настоящего Положения, не считая комиссии по организации работы Думы и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской Думы.